Как определить, что авокадо точно спелое: простые уловки

Авокадо — полезный фрукт, но его выбор в магазине может быть настоящим вызовом / © Pixabay

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Авокадо довольно быстро завоевал свою популярность среди украинцев, ведь он очень полезно и имеет интересный вкус. Однако выбрать действительно спелый плод довольно непросто.

Вот несколько полезных способов, как проверить авокадо на спелость и не прогадать с выбором

В отличие от большинства других плодов, авокадо не созревает на дереве, а становится вкуснее и мягче уже после того, как его соберут.

Для определения спелости авокадо прежде всего следует обращать внимание на плодоножку. Ее характеристики позволят достаточно точно определить спелость плода и его пригодность к употреблению.

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Что важно знать:

у недозрелых плодов плодоножка зеленоватая

у перезревших плодов — темная

у полностью спелого авокадо плодоножка и часть плода, к которой она крепится — светло-желтого цвета

При выборе плодов авокадо обращайте внимание на цвет мякоти, а для этого следует аккуратно отделить плодоножку. О спелости авокадо будет свидетельствовать ярко-зеленый цвет мякоти. Если вы увидели желтоватый оттенок, значит плод еще не созревал и авокадо еще нужно полежать.

Цвет кожуры может дать первое представление о спелости

Незрелые: светло-зеленые или ярко-зеленые авокадо, как правило, еще не созрели. Они станут спелыми через 2-4 дня.

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Спелый: темно-зеленый или темно-коричневый оттенок свидетельствует о том, что авокадо готово к потреблению.

Перезрелые: очень темная, почти черная кожура, особенно если есть коричневые пятна, может указывать на то, что фрукт уже переспел.

Спелое авокадо, как правило, труднее, чем несущий.

Ранее мы писали, кому нельзя есть авокадо. Больше об этом читайте в новости.

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