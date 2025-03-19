Как хранить авокадо, чтобы оно не темнело в течение двух недель: необычный лайфхак

Авокадо быстро достигают зрелости, и если не хранить их правильно, они могут стать коричневыми или размягчиться уже через несколько дней.

Об интересном лайфхаке рассказали в издании Express.

Каждый, кто когда-либо покупал авокадо, знает, как быстро оно темнеет. И вот уже через мгновение его нужно выбрасывать, что означает потерю и еды, и денег.

Но, к счастью, существует простой способ, который поможет этого избежать, и вы сможете сохранить авокадо свежим до 2 недель.

"Авокадо — это один из продуктов, которые чаще всего выбрасывают из-за их быстрого созревания", — говорит эксперт по утилизации отходов компании Wheeldon Brothers. "Но если хранить уже созревшее авокадо в холодильнике, его свежесть можно продлить до 14 дней, что поможет уменьшить количество выбрасываемых продуктов".

Когда авокадо разрезаешь, оно темнеет из-за природного фермента полифенолоксидазы, вступающего в реакцию с кислородом. Но есть простой способ замедлить этот процесс. "Если покрыть мякоть лимонным или лаймовым соком, она будет оставаться свежей и зеленой", — объясняет эксперт. Кислота уменьшает окисление, сохраняя цвет и текстуру. Это легкий, но эффективный метод.

Можно ли замораживать авокадо

Заморозка – это способ продлить срок годности зрелых авокадо, но он не подходит для всех типов приготовления. "Замороженные авокадо могут храниться до четырех месяцев. Однако после размораживания их текстура может измениться, поэтому они лучше подходят для блюд, где их нужно будет разминать или смешивать. Если решили замораживать, нарежьте авокадо на кубики или ломтики и положите в герметичный пакет".

Читайте также: