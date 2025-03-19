"РФ будет обвинять Украину в нарушении договоренностей": Коваленко объяснил стратегию врага

РФ всегда переводит ответственность за собственные поступки на других.

Россияне сейчас продолжают стратегию обвинения Украины в нарушении договоренностей о прекращении огня. Им нужно извратить реальность.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Как и писал ранее, российская пропаганда и дипломатия сейчас будет нацелена на то, чтобы самим провоцировать, нарушать, но обвинять Украину. Они хотят исказить реальность и сделать нас виновниками их нарушений, обстрелов и войны в целом", — отметил он.

Ранее Минобороны РФ заявило, что прекращает удары по энергетической инфраструктуре Украины. Да, любая новая атака по нашей территории будет означать, что россияне атакуют гражданских сознательно.

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