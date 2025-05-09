Погода на літо 2025: чи буде аномальна спека в Україні

Пік спеки в Україні очікується у липні / © Associated Press

Реклама

Цього року середня температура літа в Україні може бути на 1-1,5 градуси вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень — дуже теплими.

Про це в коментарі «Телеграфу» повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

«Існує приблизно 70–75% ймовірності, що літо буде аномально теплим — температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1–1,5 °C. Але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень — дуже теплими», — зазначив він.

Реклама

Зі слів синоптика, за статистикою найспекотнішими зазвичай є період від 15 липня до 15 серпня. Саме в цей час фіксуються найвищі денні та середні температури.

Цього року є шанс, що дощів буде більше, і грози стануть активнішими, ніж торік. Але, каже Ігор Кібальчич, активніші грози означають більший ризик небезпечних погодних явищ — граду та навіть смерчів, які в Україні вже не рідкість.

Раніше метеоролог попередив, що вже влітку в Україні очікуються торнадо та смерчі. Більше про це читайте у новині.