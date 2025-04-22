Україну накрила квітнева спека: чому це небезпечно

В Україні спека / © ТСН.ua

Реклама

Одразу у кількох регіонах України на найближчі дні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. Уже зараз рятувальники гасять масштабні пожежі в екосистемах, які спалахнули, бо люди попри всі застереження навіть у спеку продовжують спалювати сухостій і чагарники. Це роблять навіть жителі прифронтових областей, де надзвичайники не мають перепочинку, ліквідовуючи наслідки ворожих прильотів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

Сумщина

На Сумщині — справжня квітнева спека. Останні кілька днів удень повітря прогрівається до плюс 27. І ні краплинки дощу. Наслідки такої погоди — вже відчутно та видно у повітрі. Сірий смог на горизонті — це дим від численних пожеж. Більшість із них з вини любителів пікніків та городників. Люди готують свої ділянки до посадки, спалюють купи минулорічних бур’янів та сухостоїв, нерідко залишаючи їх тліти.

Реклама

Нині щодня горить по всій області. Трава, лісосмуги, кущі, сміття. Часто вогонь перекидається на сараї та хати, кажуть рятувальники. Крім того, на кордоні Сумщини тривають інтенсивні бойові дії — ворожі удари спричиняють масштабні займання.

«Лише за минулий тиждень підрозділи ДСНС Сумської області 85 разів долучалися до гасіння пожеж у природних екосистемах. Це тривожна статистика, яка свідчить про стрімке зростання кількості загорянь», — каже пресофіцерка ГУ ДСНС в Сумській області Валерія Деменко.

Кіровоградщина та Дніпропетровщина

Найвищий рівень пожежної небезпеки — п’ятий оголосили і у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Наразі середньодобова температура повітря там перевищує кліматичну норму на чотири — сім градусів. Така ситуація, за словами синоптиків, протримається кілька днів. Напередодні на Кіровоградщині гасили 17 пожеж в екосистемах. На Дніпропетровщині — 16. О девʼятій ранку в області вже було + 18 градусів, а протягом дня потеплішає до 24 і вище.

Запоріжжя

4 клас пожежної небезпека очікується і на Запоріжжі. За прогнозом синоптиків, наступні кілька днів буде сухо і тепло — до плюс 22. Відтак, найменша іскра може завдати чималої шкоди та призвести до знищення гектарів лісів та тварин, які в них мешкають. Надзвичайники укотре закликають людей дотримуватися правил пожежної безпеки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 14:00 22 квітня. УДАР по ЗАПОРІЖЖЮ і ХАРКОВУ! ПОСТРІЛИ в Калуші! Пограбована міністерка