Качка конфі: оригінальний рецепт

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Кулінар Василь Корнійчук на своїй сторінці поділився цікавим рецептом і тепер кожна українська господиня може приготувати цю страву на власній кухні.

Confît de canard — це традиційна французька страва з качиних ніжок, повільно тушкованих у жиру чи маринаді за низької температури. М’ясо стає надзвичайно ніжним, буквально тане у роті, а зовні утворюється апетитна золотиста скоринка. Секрет успіху — у правильному маринуванні та повільному, але точному приготуванні.

Інгредієнти

Для качки конфі

Качині ніжки 3 шт.

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Червоне сухе вино 0,7 л

Вода 0,7 л

Часник 2 зубчики

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Морква 1 шт.

Стебла селери 2 шт.

Сіль 1 ст. л (близько 2% від загальної маси маринаду)

Чорний мелений перець 1 ч. л

Свіжий розмарин 2 гілочки

Свіжий чебрець (тим’ян) 4 гілочки

Соус хойсін 100 г + 30 г (для подачі)

Для подачі

Картопляне пюре 100 г

Квашена капуста 30 г

Запечені помідори чері 30 г

Соус хойсін (розведений водою у співвідношенні 3:1 та підігрітий) 30 г

Приготування

Подрібніть цибулю, моркву, селеру та часник. Покладіть овочі у глибоку форму для запікання. Додайте гілочки розмарину та чебрецю. Розмістіть качині ніжки зверху овочів. Залийте все сумішшю червоного вина та води у пропорції 1:1. Посоліть (розрахунок — 2% солі від ваги рідини) та додайте мелений перець. Накрийте форму фольгою. Розігрійте духовку до 130 °C. Відправте качку у духовку на 2,5–3 години. Після запікання дістаньте качку з духовки, обережно викладіть ніжки на деко. Змастіть кожну ніжку соусом хойсін і поставте у духовку ще на 10 хв для утворення рум’яної скоринки. Сервіруйте качку з картопляним пюре, кислою капустою, запеченими чері та свіжою зеленню. Додайте трохи теплого соусу хойсін — це підкреслить смак страви та зробить подачу довершеною.

Соус хойсін — це густий ароматний соус азійського походження, що додає страві глибини смаку та легкої солодкуватості. Він чудово гармоніює з качиним м’ясом і робить подачу ще вишуканішою.

Відчуйте себе справжнім шефом і приготуйте качку, яку обговорюватимуть ще довго після вечері.

Bon appétit!