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Качка конфі: оригінальний рецепт
Коли хочеться чогось по-справжньому особливого, здивувати близьких чи гостей, варто звернутися до перевіреної класики французької кухні — качки конфі. Своїм ароматом ця страва наповнює дім затишком, а смаком переносить у гастрономічну подорож до Провансу.
Кулінар Василь Корнійчук на своїй сторінці поділився цікавим рецептом і тепер кожна українська господиня може приготувати цю страву на власній кухні.
Confît de canard — це традиційна французька страва з качиних ніжок, повільно тушкованих у жиру чи маринаді за низької температури. М’ясо стає надзвичайно ніжним, буквально тане у роті, а зовні утворюється апетитна золотиста скоринка. Секрет успіху — у правильному маринуванні та повільному, але точному приготуванні.
Інгредієнти
Для качки конфі
Качині ніжки 3 шт.
Червоне сухе вино 0,7 л
Вода 0,7 л
Часник 2 зубчики
Цибуля ріпчаста 1 шт.
Морква 1 шт.
Стебла селери 2 шт.
Сіль 1 ст. л (близько 2% від загальної маси маринаду)
Чорний мелений перець 1 ч. л
Свіжий розмарин 2 гілочки
Свіжий чебрець (тим’ян) 4 гілочки
Соус хойсін 100 г + 30 г (для подачі)
Для подачі
Картопляне пюре 100 г
Квашена капуста 30 г
Запечені помідори чері 30 г
Соус хойсін (розведений водою у співвідношенні 3:1 та підігрітий) 30 г
Приготування
Подрібніть цибулю, моркву, селеру та часник.
Покладіть овочі у глибоку форму для запікання. Додайте гілочки розмарину та чебрецю.
Розмістіть качині ніжки зверху овочів. Залийте все сумішшю червоного вина та води у пропорції 1:1.
Посоліть (розрахунок — 2% солі від ваги рідини) та додайте мелений перець. Накрийте форму фольгою.
Розігрійте духовку до 130 °C. Відправте качку у духовку на 2,5–3 години.
Після запікання дістаньте качку з духовки, обережно викладіть ніжки на деко. Змастіть кожну ніжку соусом хойсін і поставте у духовку ще на 10 хв для утворення рум’яної скоринки.
Сервіруйте качку з картопляним пюре, кислою капустою, запеченими чері та свіжою зеленню.
Додайте трохи теплого соусу хойсін — це підкреслить смак страви та зробить подачу довершеною.
Соус хойсін — це густий ароматний соус азійського походження, що додає страві глибини смаку та легкої солодкуватості. Він чудово гармоніює з качиним м’ясом і робить подачу ще вишуканішою.
Відчуйте себе справжнім шефом і приготуйте качку, яку обговорюватимуть ще довго після вечері.
Bon appétit!