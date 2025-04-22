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- Війна
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Атака "Шахедів" на Харків: кількість постраждалих збільшилася
Попередньо, ворог атакував БпЛА типу “Шахед”.
Внаслідок атаки РФ на Харків кількість постраждалих збільшилася. Постраждали щонайменше семеро людей.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як зазначалося, близько 13:40 у Київському районі міста зафіксували влучання у дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль.
“Кількість постраждалих через масовану атаку Харкова ворожими БпЛА збільшується. На цю хвилину, вже 7 людей постраждали”, — зазначив посадовець.
Нагадаємо, вдень 22 квітня у Харкові було зафіксовано приліт ворожого “Шахеду”.