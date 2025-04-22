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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Атака "Шахедів" на Харків: кількість постраждалих збільшилася

Попередньо, ворог атакував БпЛА типу “Шахед”.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака "Шахедами"

Атака "Шахедами" / © ТСН.ua

Внаслідок атаки РФ на Харків кількість постраждалих збільшилася. Постраждали щонайменше семеро людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначалося, близько 13:40 у Київському районі міста зафіксували влучання у дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль.

“Кількість постраждалих через масовану атаку Харкова ворожими БпЛА збільшується. На цю хвилину, вже 7 людей постраждали”, — зазначив посадовець.

Нагадаємо, вдень 22 квітня у Харкові було зафіксовано приліт ворожого “Шахеду”.

Дата публікації
Кількість переглядів
217
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