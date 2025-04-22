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- Війна
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У Харкові пролунала серія вибухів: зафіксовано приліт ворожого “Шахеда”
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У Харкові зафіксовано приліт ворожого “Шахеду”. Ще група БПЛА йде на місто.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Будьте обережні!”, — попередив він.
Згодом стало відомо про ще один удар по місту. Попередньо, у Шевченківському районі.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що у місті знову лунають вибухи.
“До відбою залишайтеся у безпечних місцях. Загроза зберігається”, — закликав посадовець.
О 13:15 у Харкові пролунав черговий вибух. Попередньо, БпЛА вдарив по Шевченківському району міста.
“Профільні служби прямують до місця влучання”, — стверджує Синєгубов.