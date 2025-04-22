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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
964
Час на прочитання
1 хв

У Харкові пролунала серія вибухів: зафіксовано приліт ворожого “Шахеда”

Доповнюється…

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму

У Харкові зафіксовано приліт ворожого “Шахеду”. Ще група БПЛА йде на місто.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Будьте обережні!”, — попередив він.

Згодом стало відомо про ще один удар по місту. Попередньо, у Шевченківському районі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що у місті знову лунають вибухи.

“До відбою залишайтеся у безпечних місцях. Загроза зберігається”, — закликав посадовець.

О 13:15 у Харкові пролунав черговий вибух. Попередньо, БпЛА вдарив по Шевченківському району міста.

“Профільні служби прямують до місця влучання”, — стверджує Синєгубов.

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Дата публікації
Кількість переглядів
964
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