Перстень Папи Римського за $520 000 знищать спеціальним молотком: відома причина (фото)

Перстень Папи Римського Франциска / © Getty Images

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Знаковий золотий перстень, який Папа Римський Франциск носив на правій руці, буде знищений після його смерті у віці 88 років.

Про це пише Unilad.

Уродженець Буенос-Айреса — справжнє ім’я якого Хорхе Маріо Бергольйо — помер о 7:35 ранку за місцевим часом у Великодній понеділок, 21 квітня, у своїх апартаментах у Ватикані. Понтифік порушив традицію після обрання на папський престол 2013 року, вирішивши не залишатися у розкішних апартаментах, в яких зазвичай проживав Папа.

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Причиною смерті 88-річного Франциска, який вирішив називатися Франциском на честь святого покровителя Ассізі 13-го століття, став мозковий інсульт, що призвів до коми і незворотної серцевої недостатності.

Поки католицька церква організовує його похорон і вшановує обряди прощання, перстень, який він носив на правій руці, буде знищений спеціальним молотом.

Перстень Папи Римського Франциска / © Getty Images

Розбивати такі прикраси здається гріхом, адже вартість персня оцінюється приблизно в $520 000 — хоча його справжня цінність виходить далеко за межі його матеріальної вартості, адже він є втіленням католицизму.

Перстень рибалки дарують Папі Римському під час обрання і забирають після смерті — хоча його присутність помітна на фотографіях прощання з Папою Франциском, які оприлюднив Ватикан.

Традиція Римо-католицької церкви полягає в тому, що перстень і буллу знищує спеціальним молотком кардинал-камерленго, яким у цьому випадку буде Кевін Фаррелл.

Перстень Папи Римського Франциска / © Getty Images

Це робиться для того, щоб запобігти зловживанню перснем, який спочатку був підроблений як печатка для приватних листів Папи Римського — хоча завдяки сучасному розвитку його справжнє призначення є церемоніальним.

Знищення печатки відбувається після офіційного підтвердження смерті Папи в присутності Колегії кардиналів — перед тим, як папський конклав почне обирати наступного Папу.

Процес обрання Папи Римського зазвичай триває від 15 до 20 днів після смерті попереднього.

Нагадаємо, Ватикан назвав точну дату похорону Папи Римського. Церемонія відбудеться згідно з його останньою волею.