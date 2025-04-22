Похорон Папи Римського: Ватикан назвав точну дату

Тіло Папи Римського Франциска / © Associated Press

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Ватикан підтвердив, що похорон Папи Римського Франциска відбудеться в суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з короткою заявою Ватикану, заупокійну літургію на площі Святого Петра очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів.

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Після літургії труну з Франциском доправлять до базиліки Святого Петра, а потім до базиліки Санта-Марія-Маджоре для поховання, як просив сам Папа.

Нагадаємо, раніше Ватикан опубліковав духовний заповіт Папи Римського від 29 червня 2022 року, в якому понтифік дав вказівки щодо його похорону та могили.