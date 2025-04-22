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Категория
Мир
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Похороны Папы Римского: Ватикан назвал точную дату

Ватикан подтвердил дату похорон Папы Франциска. Церемония состоится согласно его последней воле.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Тело Папы Римского Франциска

Тело Папы Римского Франциска / © Associated Press

Ватикан подтвердил, что похороны Папы Римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно короткому заявлению Ватикана, заупокойную литургию на площади Святого Петра возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов.

После литургии гроб с Франциском доставят в базилику Святого Петра, а затем в базилику Санта-Мария-Маджоре для погребения, как просил сам Папа.

Напомним, ранее Ватикан опубликовал духовное завещание Папы Римского от 29 июня 2022 года, в котором понтифик дал указания по похоронам и могиле.

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