ВСУ имеют тактические успехи на Белгородщине: эксперт сообщил детали

В Белгороде работает ПВО

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Украина не прекращает усилий по расширению зоны присутствия Сил обороны на территории России.

Об этом заявил военный эксперт, сопредседатель ГИ «Права Справа» Дмитрий Снегирев в эфире телеканала «Эспрессо».

«О ситуации на территории страны-оккупанта, в частности в Белгородской и Курской областях, имеем тактические успехи со стороны Сил обороны Украины. Оккупанты вынуждены признать тот факт, что в Белгородской области украинские войска проводят ряд успешных контратак в направлениях населенных пунктов Поповка — Графовка, а также в районах ожесточенных боев вблизи Демидовки», — отметил Снегирев.

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По словам военного эксперта, Украина не прекращает усилий по расширению зоны присутствия сил обороны на территории РФ.

«Основные цели — это политическое давление на Россию, а также отвлечение оперативных резервов, в частности с Курского направления, и блокирование возможностей расширения линии боевого столкновения силами оперативно-тактической группировки „Белгород“, действующей в интересах страны-агрессора на Сумском и Харьковском направлениях», — пояснил Снегирев.

Сопредседатель ГИ «Права Справа» также добавил, что в Курской области продолжаются тяжелые бои, однако есть и положительные результаты.

«Силы обороны Украины нанесли точечный удар по местам сосредоточения операторов БПЛА. В результате было уничтожено 20 операторов. Это существенный удар по возможностям противника, особенно ввиду того, что именно на этом направлении россияне массово применяют FPV-дроны на оптоволокне. Соответственно, это значительно снизит интенсивность атак на позиции Сил обороны Украины с использованием таких средств поражения», — подчеркнул Снегирев.

Ранее ВСУ взяли в плен девять оккупантов на Курщине.