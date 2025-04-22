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ВСУ имеют тактические успехи на Белгородщине: эксперт сообщил детали
Оккупанты вынуждены признать тот факт, что в Белгородской области украинские войска проводят ряд успешных контратак в направлениях населенных пунктов Поповка — Графовка, а также в районах ожесточенных боев возле Демидовки.
Украина не прекращает усилий по расширению зоны присутствия Сил обороны на территории России.
Об этом заявил военный эксперт, сопредседатель ГИ «Права Справа» Дмитрий Снегирев в эфире телеканала «Эспрессо».
«О ситуации на территории страны-оккупанта, в частности в Белгородской и Курской областях, имеем тактические успехи со стороны Сил обороны Украины. Оккупанты вынуждены признать тот факт, что в Белгородской области украинские войска проводят ряд успешных контратак в направлениях населенных пунктов Поповка — Графовка, а также в районах ожесточенных боев вблизи Демидовки», — отметил Снегирев.
По словам военного эксперта, Украина не прекращает усилий по расширению зоны присутствия сил обороны на территории РФ.
«Основные цели — это политическое давление на Россию, а также отвлечение оперативных резервов, в частности с Курского направления, и блокирование возможностей расширения линии боевого столкновения силами оперативно-тактической группировки „Белгород“, действующей в интересах страны-агрессора на Сумском и Харьковском направлениях», — пояснил Снегирев.
Сопредседатель ГИ «Права Справа» также добавил, что в Курской области продолжаются тяжелые бои, однако есть и положительные результаты.
«Силы обороны Украины нанесли точечный удар по местам сосредоточения операторов БПЛА. В результате было уничтожено 20 операторов. Это существенный удар по возможностям противника, особенно ввиду того, что именно на этом направлении россияне массово применяют FPV-дроны на оптоволокне. Соответственно, это значительно снизит интенсивность атак на позиции Сил обороны Украины с использованием таких средств поражения», — подчеркнул Снегирев.
Ранее ВСУ взяли в плен девять оккупантов на Курщине.