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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Путин поставил цель к 9 мая: россияне концентрируются на двух направлениях

РФ будет призывать еще 130 тысяч военнослужащих на срочную службу, то есть постепенно идет формирование первого этапа наступательных действий в некоторых направлениях.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Владимир Зеленский и Путин

Владимир Зеленский и Путин / © ТСН.ua

Глава Кремля Владимир Путин поставил цель до 9 мая: российские кафиры концентрируются на Покровском и Новопавловском направлениях. Они увеличивают интенсивность боевых действий в этих направлениях, а также стремятся вытеснить ВСУ из Курщины и Белгородщины.

Об этом заявил военный эксперт Игорь Романенко в эфире КИЕВ24.

«Потенциал у врага прибавился. И РФ будет призывать еще 130 тысяч военнослужащих на срочную службу. То есть постепенно идет формирование первого этапа наступательных действий на некоторых направлениях», — пояснил эксперт.

Напомним, украинские войска отвергли российские силы южнее Удачного Покровского района Донецкой области, восстановив контроль над территорией.

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