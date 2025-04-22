Путин поставил цель к 9 мая: россияне концентрируются на двух направлениях

Владимир Зеленский и Путин / © ТСН.ua

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Глава Кремля Владимир Путин поставил цель до 9 мая: российские кафиры концентрируются на Покровском и Новопавловском направлениях. Они увеличивают интенсивность боевых действий в этих направлениях, а также стремятся вытеснить ВСУ из Курщины и Белгородщины.

Об этом заявил военный эксперт Игорь Романенко в эфире КИЕВ24.

«Потенциал у врага прибавился. И РФ будет призывать еще 130 тысяч военнослужащих на срочную службу. То есть постепенно идет формирование первого этапа наступательных действий на некоторых направлениях», — пояснил эксперт.

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Напомним, украинские войска отвергли российские силы южнее Удачного Покровского района Донецкой области, восстановив контроль над территорией.

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