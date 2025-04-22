Оккупанты в панике перемещают технику в Крым — "АТЕШ"

Российские военные / © Associated Press

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Во временно оккупированном Крыму, как и в прошлом году, российские солдаты массово перебрасывают технику и средства противовоздушной обороны, пытаясь усилить меры безопасности.

По данным партизанского движения «АТЕШ», перемещение происходит без четкого плана и носит признаки паники.

Как сообщают подпольщики, зафиксировано значительное наращивание активности со стороны российских военных: техника и ПВО перемещаются по разным районам Крыма, часто без должной координации.

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По данным агентов движения, действующих среди военнослужащих ВС РФ, подобные действия являются попыткой укрепить оборону полуострова на фоне роста угроз.

В движении отмечают, что действия захватчиков напоминают ситуацию 2023-2024 годов, когда по Крыму регулярно наносились удары. В то же время, по оценкам «АТЕШ», нынешние перемещения имеют больше признаков демонстративной активности, направленной на создание видимости контроля.

«Это больше похоже на панику, чтобы отчитаться начальству о проведенных мероприятиях», — подчеркивают представители движения.

Ранее партизаны сообщили, что семьи офицеров в панике бегут из Крыма.