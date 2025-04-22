Окупанти в паніці переміщують техніку до Криму — "АТЕШ"

Російські військові / © Associated Press

Реклама

У тимчасово окупованому Криму, як і минулого року, російські солдати масово перекидають техніку та засоби протиповітряної оборони, намагаючись посилити заходи безпеки.

За даними партизанського руху «АТЕШ», переміщення відбувається без чіткого плану і носить ознаки паніки.

Як повідомляють підпільники, зафіксовано значне нарощування активності з боку російських військових: техніка та ППО переміщуються по різних районах Криму, часто без належної координації.

Реклама

За даними агентів руху, які діють серед військовослужбовців ЗС РФ, такі дії є спробою зміцнити оборону півострова на тлі зростання загроз.

У русі зазначають, що дії загарбників нагадують ситуацію 2023-2024 років, коли по Криму регулярно завдавалися удари. Водночас, за оцінками «АТЕШ», нинішні переміщення мають більше ознак демонстративної активності, спрямованої на створення видимості контролю.

«Це більше схоже на паніку, щоб відзвітувати начальству про проведені заходи», — підкреслюють представники руху.

Раніше партизани повідомили, що родини офіцерів у паніці тікають з Криму.