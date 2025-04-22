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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

День ангела 22 квітня: кого та як вітати з іменинами

22 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 22 квітня, день ангела

Який сьогодні, 22 квітня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 22 квітня

22 квітня 2025 року привітайте з іменинами Віталія, Всеволода, Гаврила, Дмитра, Остапа, Платона, Федора.

Віталій — латинське походження, означає “життєвий”. В дитинстві легко навчається новому. В дорослому віці стає товариським.

Всеволод — слов’янське ім’я, перекладається як “володіти світом”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає терплячим.

Гаврило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Бог — моя сила”. В дитинстві має твердий характер. В дорослому віці стає дружелюбним.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві надійний. В дорослому віці стає спокійним.

Остап — давньогрецьке ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві любить загадки. В дорослому віці стає завзятим.

Платон — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “широкий в плечах”. В дитинстві філософ в душі. В дорослому віці стає відданим другом.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві емоційний. В дорослому віці стає чарівним.

День ангела 22 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 22 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, захищав від негараздів і дарував радість. Нехай цей день принесе багато тепла, світла та добрих моментів!

***

З Днем Ангела! Нехай цей святковий день наповнить твоє серце гармонією, а твій ангел-охоронець дарує спокій і силу для досягнення всіх цілей. Бажаю здоров’я, удачі та благополуччя в кожному дні!

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець оберігав тебе в усіх життєвих ситуаціях, а твоя душа наповнювалась тільки позитивними емоціями та світлом. Нехай цей день принесе тобі багато радості та щастя!

***

З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди веде тебе правильним шляхом, оберігає від труднощів і дарує мир у серці. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше світлих моментів і щирих посмішок!

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе особливим, а твій ангел-охоронець завжди буде поруч, щоб підтримати в будь-яку хвилину. Бажаю здійснення всіх бажань та багато щасливих моментів у житті!

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Дата публікації
Кількість переглядів
137
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