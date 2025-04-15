"Кримський міст вже приречений": авіаційний експерт сказав, що може його знищити

Кримський міст / © businessinsider.com

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Кримський міст вже приречений. Ракетам Taurus під силу його знищити.

Про це сказав Геннадій Хазан, авіаційний експерт.

Невдовзі Україна може отримати ракети Taurus, завдяки яким Україна зможе нищити об'єкти РФ, розташовані глибоко під землею. Щобільше, ця зброя може смертельно ушкодити Кримський міст, а також знищити можливість пересування вантажів, людей, техніки через нього.

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Експерт звернувся до росіян, які перебувають у Криму.

“Пакуйте речі, поки можна багато взяти і вивезти з Криму. Бо потім ніхто й 20 кг на руки не даватиме”, — завершив Хазан.

Раніше Годжес висловив переконання, що Буданов зруйнує Кримський міст, коли настане слушний момент.