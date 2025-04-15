Чому Україна має проблеми з БпЛА: військовий вказав на "зоопарк рішень"

Український військовий з безпілотником / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

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Проблема з безпілотниками в Україні, зокрема відсутність уніфікованих дронів, пов’язана з тим, що держава усунулася від цієї галузі. Тому усю роботу щодо розробки БпЛА формують хаотично бізнес, волонтери, фонди ісамі військові.

Таку думку політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко висловив у інтерв’ю виданню «Главком».

Журналіст зауважив, що в Україні працюють багато фірм-виробників дронів, з якими військові бригади співпрацюють напряму. Але результат — відсутність уніфікованого озброєння. Луценко прокоментував цю проблему, і розповів, як її вирішити.

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«Знаєте, у світі таких проблем немає, тільки у нас вона є. Навіть у росіян такої проблеми і близько ніколи не було і не буде. Просто тому, що там, як не дивно, є держава», — висловився аеророзвідник.

Він пояснив, що у росіян зразки озброєння в кожному сегменті є стандартизованими. Наприклад, йдеться про стандартизовані безпілотники «Шахед» та FPV-дрони.

Луценко розповів, якою водночас є ситуація у дроновій галузі в Україні.

«У нас держава взагалі усунулася від якоїсь діяльності з оборони самої себе, зокрема, у сфері дронів. Аби зменшити суспільне незадоволення, вона викидає якісь гроші на дрони, може, і на боєприпаси більше до дронів виділятимуть. Всі дії (щодо розробки і використання дронів) — за остаточним принципом з боку держави. Саме тому уся робота щодо розробки дронів формується хаотично бізнесом, волонтерами, фондами різними, самими військовими. Звісно, у результаті маємо зоопарк рішень, що має свої великі недоліки. Це навчання, це ремонт», — розповів військовий.

Він вказав на проблему: держава не може надати гіпотетичним виробникам уніфіковані зразки безпілотників, які хотіли б зайнятися виробництвом дронів.

«От хоче якийсь виробник щось прийти і виготовити, іноземний чи український. Чи може йому дати щось держава? Навіть у Першу чи у Другу світову війну було: от є зразок танка, саме цей зразок вироблявся у декількох капіталістичних країнах… Але все це мова про озброєння, яке уніфіковане, надійне, якісне. Це озброєння виробляється за державний кошт. У нас нині цього всього немає, у нас держава — не гравець», — висловив думку Луценко.

До слова, видання Forbes описало, як Україна розвиває інноваційну тактику використання FPV-дронів, створюючи так звані «повітряні авіаносці».