ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

Чому Україна має проблеми з БпЛА: військовий вказав на "зоопарк рішень"

В Україні досі немає уніфікованих дронів — і це пряма відповідальність держави. Ігор Луценко детально описав ситуацію.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Український військовий з безпілотником

Український військовий з безпілотником / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

Проблема з безпілотниками в Україні, зокрема відсутність уніфікованих дронів, пов’язана з тим, що держава усунулася від цієї галузі. Тому усю роботу щодо розробки БпЛА формують хаотично бізнес, волонтери, фонди ісамі військові.

Таку думку політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко висловив у інтерв’ю виданню «Главком».

Журналіст зауважив, що в Україні працюють багато фірм-виробників дронів, з якими військові бригади співпрацюють напряму. Але результат — відсутність уніфікованого озброєння. Луценко прокоментував цю проблему, і розповів, як її вирішити.

«Знаєте, у світі таких проблем немає, тільки у нас вона є. Навіть у росіян такої проблеми і близько ніколи не було і не буде. Просто тому, що там, як не дивно, є держава», — висловився аеророзвідник.

Він пояснив, що у росіян зразки озброєння в кожному сегменті є стандартизованими. Наприклад, йдеться про стандартизовані безпілотники «Шахед» та FPV-дрони.

Луценко розповів, якою водночас є ситуація у дроновій галузі в Україні.

«У нас держава взагалі усунулася від якоїсь діяльності з оборони самої себе, зокрема, у сфері дронів. Аби зменшити суспільне незадоволення, вона викидає якісь гроші на дрони, може, і на боєприпаси більше до дронів виділятимуть. Всі дії (щодо розробки і використання дронів) — за остаточним принципом з боку держави. Саме тому уся робота щодо розробки дронів формується хаотично бізнесом, волонтерами, фондами різними, самими військовими. Звісно, у результаті маємо зоопарк рішень, що має свої великі недоліки. Це навчання, це ремонт», — розповів військовий.

Він вказав на проблему: держава не може надати гіпотетичним виробникам уніфіковані зразки безпілотників, які хотіли б зайнятися виробництвом дронів.

«От хоче якийсь виробник щось прийти і виготовити, іноземний чи український. Чи може йому дати щось держава? Навіть у Першу чи у Другу світову війну було: от є зразок танка, саме цей зразок вироблявся у декількох капіталістичних країнах… Але все це мова про озброєння, яке уніфіковане, надійне, якісне. Це озброєння виробляється за державний кошт. У нас нині цього всього немає, у нас держава — не гравець», — висловив думку Луценко.

До слова, видання Forbes описало, як Україна розвиває інноваційну тактику використання FPV-дронів, створюючи так звані «повітряні авіаносці».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie