Оператор FPV, діловод, дешифрувальник: топ-10 вакансій у Сухопутних військах

Оператор дрона / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Український центр безпеки та співпраці разом із 1 Центром рекрутингу Сухопутних військ розповідає про гарячі вакансії в Силах оборони на будь-який смак.

Бойовий медик

Сили оборони шукають людей, які мають середню спеціальну або вищу медичну освіту і готові надавати першу медичну допомогу пораненим, евакуювати їх із поля бою та проводити стабілізацію до транспортування в медичні установи.

Ця вакансія для вас, якщо ви маєте досвід роботи в екстрених ситуаціях або знаєтеся на медицині, вмієте накладати турнікет і бандаж, знаєте протоколи Tactical Combat Casualty Care і не боїтеся роботи в екстремальних умовах.

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Механік-водій

Вакансія для людей із водійським посвідченням категорії «С». Шукають фахівців, які керуватимуть бронетехнікою та пильнуватимуть за її справністю під час бойових або тренувальних завдань.

До речі, для водіїв із посвідченням категорії «В» вакансії теж є.

Сапер

Пропозиція для інженерів, які дуже уважні до деталей, мають високий рівень концентрації та витримки. На цій позиції потрібно займатися розмінуванням, встановлювати і знешкоджувати вибухові пристрої.

Серед вимог: досконалі навички роботи з інженерним обладнанням, фізична витривалість, аналітичні здібності. Сертифікат сапера буде перевагою.

Оператор FPV

Вакансія для тих, хто вже дослідив програмне забезпечення для FPV-дронів і готовий керувати ними. Ці дрони оснащені боєприпасами, що дозволяє оператору здійснювати високоточні атаки на визначені об’єкти. Тож це можливість знищувати ворога у прямому сенсі.

Для цієї посади не потрібна вища освіта, тому приймають бійців від 18 років. Головне — вміння працювати в команді, концентруватися на своєму завданні та готовність до роботи в зоні бойових дій.

Механік

Потрібні люди, які управлятимуть та обслуговуватимуть військовий транспорт. Вакансія для людей із середньою освітою (бажано технічного профілю), які вміють ремонтувати авто, відповідальні та уважні.

На цій посаді потрібно стежити, щоб техніка безперебійно працювала, за потреби її ремонтувати, а також підтримувати в боєздатному стані.

Кухар

Якщо ви маєте досвід роботи кухарем або профільну освіту, і вас не лякає відповідальність за харчування у підрозділі, вас може зацікавити ця вакансія. Необхідно планувати й готувати смачне і поживне меню для військових із урахуванням польових умов та наявних продуктів.

Можлива робота у військових частинах або польових умовах.

Кулеметник

Вакансія для фізично витривалих людей, які мають досвід зі зброєю та готові бути командними гравцями. Кулеметники забезпечують вогневу підтримку піхоти та обороняють позиції.

Військова підготовка або профільні курси будуть перевагою.

Діловод

В Силах оборони шукають людей, які не бояться роботи з документами і готові їх впорядковувати. Необхідно буде обробляти вхідну та вихідну кореспонденцію, готувати службові документи і листи, контролювати виконання завдань, вести архів та працювати з електронною базою даних.

Дешифрувальник

Якщо ви маєте освіту в галузі інформаційних технологій, криптографії або кібербезпеки, є можливість попрацювати з перехопленою інформацією.

Потрібно розшифровувати та обробляти закодовані дані, а також виявляти й усувати криптографічні загрози, взаємодіяти з кібербезпековими підрозділами, розробляти і впроваджувати нові методи дешифрування.

Оператор ПТРК

У Силах оборони у вас є шанс «затрофеїти» російський танк на посаді оператора протитанкового ракетного комплексу. Оператор відповідає за наведення і запуск ракет, технічне обслуговування системи та точне виконання бойових завдань.

Для цього потрібно пройти навчання щодо роботи з ПТРК, знати основи роботи із озброєнням, мати високий рівень фізичної підготовки та здатність працювати у стресових умовах. Технічна освіта вітається.

Дізнатися більше про вакансії та домовитися про співбесіду можна в 1 Центрі рекрутингу Сухопутних військ онлайн , за адресою Ольжича, 10а в Києві або за телефоном +380 800 503 696.