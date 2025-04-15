- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 164
- Час на прочитання
- 1 хв
Як довго Росія зможе воювати: відповідь експерта
Попри спроби Росії захопити Донецьку область, здатність продовжувати війну викликає серйозні сумніви.
Кремль продовжує спроби наступу на Донбасі, але навіть збереження нинішнього темпу війни після 2025 року буде під великим питанням.
Про це пише видання РБК-Україна.
За словами аналітика ISW Крістіни Гарвард, російські війська зараз зосереджені на захопленні Донеччини, намагаючись оточити український укріплений пояс Слов’янськ-Краматорськ-Костянтинівка.
Водночас захоплення цього району потребує значного ресурсу – як особового складу, так і техніки. Втрати серед російських військових великі, тому Москва змушена збільшувати фінансові стимули для набору контрактників. Але така “криптомобілізація” — не довгострокове рішення.
«Російська економіка та казна не витримають такого рівня витрат у середньостроковій перспективі. Путіну, ймовірно, доведеться знову вдатися до часткового примусового призову, як у вересні 2022-го», — каже Гарвард.
Ще однією проблемою є виснаження запасів техніки. Оборонно-промислова база РФ не встигає поповнювати втрати, і Кремль все більше покладається на техніку радянських часів.
За оцінкою ISW, ці запаси вичерпаються до кінця 2025 або в 2026 році.
«Підтримка з боку союзників, як-от КНДР, Ірану чи Китаю, обмежена. І хоча Північна Корея може надати боєприпаси чи навіть війська, Іран має скромний потенціал, а Китай поки що не готовий до відкритої підтримки», — додала Гарвард.
Нагадаємо, ворог знову намагається висадитися на островах і створити плацдарми для подальшого просування на правий берег Херсонщини.