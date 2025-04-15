Як довго Росія зможе воювати: відповідь експерта

Збройні сили РФ ведуть наступ на Донбасі, але ресурси Кремля стрімко вичерпуються — аналітики ISW / © ТСН.ua

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Кремль продовжує спроби наступу на Донбасі, але навіть збереження нинішнього темпу війни після 2025 року буде під великим питанням.

Про це пише видання РБК-Україна.

За словами аналітика ISW Крістіни Гарвард, російські війська зараз зосереджені на захопленні Донеччини, намагаючись оточити український укріплений пояс Слов’янськ-Краматорськ-Костянтинівка.

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Водночас захоплення цього району потребує значного ресурсу – як особового складу, так і техніки. Втрати серед російських військових великі, тому Москва змушена збільшувати фінансові стимули для набору контрактників. Але така “криптомобілізація” — не довгострокове рішення.

«Російська економіка та казна не витримають такого рівня витрат у середньостроковій перспективі. Путіну, ймовірно, доведеться знову вдатися до часткового примусового призову, як у вересні 2022-го», — каже Гарвард.

Ще однією проблемою є виснаження запасів техніки. Оборонно-промислова база РФ не встигає поповнювати втрати, і Кремль все більше покладається на техніку радянських часів.

За оцінкою ISW, ці запаси вичерпаються до кінця 2025 або в 2026 році.

«Підтримка з боку союзників, як-от КНДР, Ірану чи Китаю, обмежена. І хоча Північна Корея може надати боєприпаси чи навіть війська, Іран має скромний потенціал, а Китай поки що не готовий до відкритої підтримки», — додала Гарвард.

Нагадаємо, ворог знову намагається висадитися на островах і створити плацдарми для подальшого просування на правий берег Херсонщини.