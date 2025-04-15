Как долго Россия сможет воевать: ответ эксперта

Вооруженные силы РФ ведут наступление на Донбассе, но ресурсы Кремля стремительно иссякают — аналитики ISW / © ТСН.ua

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Кремль продолжает попытки наступления на Донбассе, но даже сохранение нынешнего темпа войны после 2025 будет под большим вопросом.

Об этом пишет издание РБК-Украина.

По словам аналитика ISW Кристины Гарвард, российские войска сейчас сосредоточены на захвате Донбасса, пытаясь окружить украинский укрепленный пояс Славянск-Краматорск-Константиновка.

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В то же время, захват этого района требует значительного ресурса — как личного состава, так и техники. Потери среди российских военных велики, поэтому Москва вынуждена увеличивать финансовые стимулы для набора контрактников. Но такая «криптомобилизация» — не долгосрочное решение.

Российская экономика и казна не выдержат такого уровня расходов в среднесрочной перспективе. Путину, вероятно, придется снова прибегнуть к частичному принудительному призыву, как в сентябре 2022-го», — говорит Гарвард.

Еще одной проблемой является истощение запасов техники. Оборонно-промышленная база РФ не успевает восполнять потери, и Кремль все больше полагается на технику советских времен.

По оценке ISW, эти запасы иссякнут к концу 2025 или в 2026 году.

«Поддержка со стороны союзников, таких как КНДР, Ирана или Китая, ограничена. И хотя Северная Корея может предоставить боеприпасы или даже войска, у Ирана есть скромный потенциал, а Китай пока не готов к открытой поддержке», — добавила Гарвард.

Напомним, враг снова пытается высадиться на островах и создать плацдармы для дальнейшего продвижения на правый берег Херсонщины.