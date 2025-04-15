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Как долго Россия сможет воевать: ответ эксперта
Несмотря на попытки России захватить Донецкую область, способность продолжать войну вызывает серьезные сомнения.
Кремль продолжает попытки наступления на Донбассе, но даже сохранение нынешнего темпа войны после 2025 будет под большим вопросом.
Об этом пишет издание РБК-Украина.
По словам аналитика ISW Кристины Гарвард, российские войска сейчас сосредоточены на захвате Донбасса, пытаясь окружить украинский укрепленный пояс Славянск-Краматорск-Константиновка.
В то же время, захват этого района требует значительного ресурса — как личного состава, так и техники. Потери среди российских военных велики, поэтому Москва вынуждена увеличивать финансовые стимулы для набора контрактников. Но такая «криптомобилизация» — не долгосрочное решение.
Российская экономика и казна не выдержат такого уровня расходов в среднесрочной перспективе. Путину, вероятно, придется снова прибегнуть к частичному принудительному призыву, как в сентябре 2022-го», — говорит Гарвард.
Еще одной проблемой является истощение запасов техники. Оборонно-промышленная база РФ не успевает восполнять потери, и Кремль все больше полагается на технику советских времен.
По оценке ISW, эти запасы иссякнут к концу 2025 или в 2026 году.
«Поддержка со стороны союзников, таких как КНДР, Ирана или Китая, ограничена. И хотя Северная Корея может предоставить боеприпасы или даже войска, у Ирана есть скромный потенциал, а Китай пока не готов к открытой поддержке», — добавила Гарвард.
Напомним, враг снова пытается высадиться на островах и создать плацдармы для дальнейшего продвижения на правый берег Херсонщины.