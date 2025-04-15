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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2041
Время на прочтение
1 мин

Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию

Военное положение и мобилизация может продолжаться до 6 августа 2025 года.

Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент проекты законов "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения общей мобилизации".

Об этом стало известно со ссылкой на проекты №13172 и №13173 .

Согласно этим документам, военное положение и мобилизация будут продлены с 9 мая 2025-го на 90 дней. То есть, до 6 августа.

Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить указы президента о продлении военного положения и мобилизации.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, будет ли мобилизация женщин в Украине. По его словам, хотя в дальнейшем возможно внедрение отдельных элементов израильской системы обороны.

Дата публикации
Количество просмотров
2041
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