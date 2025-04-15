В ВСУ изменили программу базовой подготовки: кого это касается

Военная подготовка / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В ВСУ изменили программу базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Эти изменения должны уменьшить нагрузку на военных, пригодных для службы в частях обеспечения, подразделениях охраны, ТЦК и СП, военных учреждениях высшего образования, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи и охраны.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Решение об изменениях в БОВП принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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С 1 мая названные категории военных будут проходить БОВП по обновленной программе, которая предусматривает:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Отмечается, что изменения касаются как призванных на службу военных, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.

«Речь идет именно о бывшей категории «ограниченно пригодных», которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии», — акцентировал Генштаб.

Там объяснили, что цель изменений — упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для соответствующей категории военных, с учетом рекомендаций военного омбудсмена, а также доукомплектование подразделений обеспечения.

Напомним, в Минобороны Украины отметили, что все ограниченно пригодные к военной службе должны повторно пройти ВВК до 5 июня 2025 года включительно.