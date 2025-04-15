У ЗСУ змінили програму базової підготовки: кого це стосується

Військова підготовка / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У ЗСУ змінили програму базової загальної військової підготовки (БЗВП). Ці зміни мають зменшити навантаження на військових, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК та СП, військових закладах вищої освіти, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Рішення про зміни до БЗВП ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Від 1 травня названі категорії військових проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зазначається, що зміни стосуються як щойно призваних на службу військових, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

«Ідеться саме про колишню категорію «обмежено придатних», які відповідно до змін у законодавстві, мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії», — акцентував Генштаб.

Там пояснили, що мета змін — впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військових, з урахуванням рекомендацій військової омбудсменки, а також доукомплектування підрозділів забезпечення.

Нагадаємо, у Міноборони України наголосили, що всі обмежено придатні до військової служби повинні повторно пройти ВЛК до 5 червня 2025 року включно.