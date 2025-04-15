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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Цокіт після запуску авто: коли час бити на сполох

Сторонній звук після запуску авто може означати критичну несправність мотора.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Цокіт у двигуні може свідчити про критичні несправності — фахівці радять не ігнорувати цей звук

Цокіт у двигуні може свідчити про критичні несправності — фахівці радять не ігнорувати цей звук / © Unsplash

Досвідчений моторист поділився важливою порадою для водіїв: не ігноруйте сторонні звуки, які видає ваш двигун, особливо після запуску.

Про це пише «SUV News».

За словами фахівця, один із найнебезпечніших сигналів — характерне металеве звучання або цокіт.

Такий звук може свідчити про роботу гідрокомпенсаторів, неправильно виставлені зазори клапанів, або навіть про нестачу моторної оливи.

У деяких випадках це — ознака високого зносу двигуна. Крім того, металевий звук часто виникає через використання неякісного пального, зокрема, А92 замість рекомендованого А95, що спричиняє високу детонацію.

Найгірший сценарій — коли звук не зникає при прогріві, а навпаки — посилюється.

Це може означати критичний знос поршневої групи, після чого може знадобитися капітальний ремонт двигуна.

Нагадаємо, утримання автомобіля стає дедалі дорожчим, а крім стандартних витрат на паливо і запчастини, є ще й ризик бути обдуреним на СТО.

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