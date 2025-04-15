- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 23
- Час на прочитання
- 1 хв
Цокіт після запуску авто: коли час бити на сполох
Сторонній звук після запуску авто може означати критичну несправність мотора.
Досвідчений моторист поділився важливою порадою для водіїв: не ігноруйте сторонні звуки, які видає ваш двигун, особливо після запуску.
Про це пише «SUV News».
За словами фахівця, один із найнебезпечніших сигналів — характерне металеве звучання або цокіт.
Такий звук може свідчити про роботу гідрокомпенсаторів, неправильно виставлені зазори клапанів, або навіть про нестачу моторної оливи.
У деяких випадках це — ознака високого зносу двигуна. Крім того, металевий звук часто виникає через використання неякісного пального, зокрема, А92 замість рекомендованого А95, що спричиняє високу детонацію.
Найгірший сценарій — коли звук не зникає при прогріві, а навпаки — посилюється.
Це може означати критичний знос поршневої групи, після чого може знадобитися капітальний ремонт двигуна.
Нагадаємо, утримання автомобіля стає дедалі дорожчим, а крім стандартних витрат на паливо і запчастини, є ще й ризик бути обдуреним на СТО.