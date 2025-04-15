Цокот после запуска авто: когда время бить тревогу

Грохот в двигателе может свидетельствовать о критических неисправностях — специалисты советуют не игнорировать этот звук. / © Unsplash

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Опытный моторист поделился важным советом для водителей: не игнорируйте посторонние звуки, которые издает ваш двигатель, особенно после запуска.

Об этом пишет «SUV News».

По словам специалиста, один из самых опасных сигналов — характерное металлическое звучание или цокот.

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Такой звук может свидетельствовать о работе гидрокомпенсаторов, неправильно выставлены зазоры клапанов или даже о недостатке моторного масла.

В некоторых случаях это признак высокого износа двигателя. Кроме того, металлический звук часто возникает из-за использования некачественного горючего, в частности А92 вместо рекомендованного А95, что приводит к высокой детонации.

Худший сценарий — когда звук не исчезает при прогреве, а наоборот — усиливается.

Это может означать критический износ поршневой группы, после чего может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Напомним, содержание автомобиля становится все дороже, а кроме стандартных расходов на топливо и запчасти, есть еще и риск быть обманутым на СТО.