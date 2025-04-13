Тарифы Трампа могут ударить по ценам на авто в Украине

автомобиль / © Pexels

Реклама

Планы президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы на импорт автомобильной продукции могут ударить не только по американским, но и украинским потребителям.

Об этом рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрия Гайдая, пишет SUV News.

По словам эксперта, до 50% комплектующих для американских автомобилей производятся за рубежом — в частности в Китае, Мексике и странах Европейского Союза. При вводе новых тарифов эти детали автоматически подорожают на внутреннем рынке США. А поскольку украинский импорт зависит от американских поставок, то и у нас вырастут цены как сами автомобили, так и запасные части к ним. Американские продавцы просто не смогут поставлять товары в Украину дешевле, чем продают у себя.

Реклама

Гайдай обратил внимание на то, что при снижении спроса на американском рынке часть автомобильной продукции может быть переориентирована на другие страны, в том числе и на Украину. Это, по его словам, открывает возможность краткосрочного удешевления отдельных нишевых товаров, например моделей не пользующихся популярностью в США или специфических запчастей.

Напомним, ранее мы писали о том, что у украинцев с долгами будут изымать водительские удостоверения.