Рецепт шоколадного печенья

Шоколадное печенье

ЛИД: Вкусная домашняя выпечка из самых простых и доступных ингредиентов.

В состав теста входят какао, масло сливочное, яйца, сахар, разрыхлитель и мука. В результате печенье получается с трещинками и шоколадным вкусом.

В миске соедините мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешайте лопаткой до однородной массы.

Добавьте яйца, какао, просеянное через сито, и еще раз перемешайте.

Всыпьте в муку разрыхлитель, просейте через сито, частями добавьте в тесто и быстро его замесите, затем заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на один час.

Из теста сделайте небольшие шарики, обваляйте их в сахарной пудре и выложите на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.