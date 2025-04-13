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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
23
Время на прочтение
1 мин

Рецепт шоколадного печенья

Вкусная домашняя выпечка из самых простых и доступных ингредиентов.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
405 ккал
Шоколадное печенье

Шоколадное печенье / © Associated Press

Шоколадное печенье

ЛИД: Вкусная домашняя выпечка из самых простых и доступных ингредиентов.

В состав теста входят какао, масло сливочное, яйца, сахар, разрыхлитель и мука. В результате печенье получается с трещинками и шоколадным вкусом.

Ингредиенты

мука пшеничная
130 г
яйца куриные
2 шт.
масло сливочное
60 г
сахар
140 г
какао-порошок
50 г
разрыхлитель
1 ч. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
сахарная пудра

  1. В миске соедините мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешайте лопаткой до однородной массы.

  2. Добавьте яйца, какао, просеянное через сито, и еще раз перемешайте.

  3. Всыпьте в муку разрыхлитель,  просейте через сито, частями добавьте в тесто и быстро его замесите, затем заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на один час.

  4. Из теста сделайте небольшие шарики, обваляйте их в сахарной пудре и выложите на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.

  6. Остывшее печенье выложите на блюдо и подайте к столу.

Советы:

  • Вместо лопатки можно воспользоваться миксером.

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Дата публикации
Количество просмотров
23
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