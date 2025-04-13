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Рецепт шоколадного печенья
Вкусная домашняя выпечка из самых простых и доступных ингредиентов.
Шоколадное печенье
ЛИД: Вкусная домашняя выпечка из самых простых и доступных ингредиентов.
В состав теста входят какао, масло сливочное, яйца, сахар, разрыхлитель и мука. В результате печенье получается с трещинками и шоколадным вкусом.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 130 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- масло сливочное
- 60 г
- сахар
- 140 г
- какао-порошок
- 50 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- сахарная пудра
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В миске соедините мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешайте лопаткой до однородной массы.
Добавьте яйца, какао, просеянное через сито, и еще раз перемешайте.
Всыпьте в муку разрыхлитель, просейте через сито, частями добавьте в тесто и быстро его замесите, затем заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на один час.
Из теста сделайте небольшие шарики, обваляйте их в сахарной пудре и выложите на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.
Остывшее печенье выложите на блюдо и подайте к столу.
Советы:
Вместо лопатки можно воспользоваться миксером.
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