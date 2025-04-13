Атака беспилотников на Киев: в КГВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты снова атаковали Киев

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Российские оккупанты в ночь на 13 апреля в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. К счастью, обошлось без последствий.

Об этом сообщили в КГВА.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки воздушная тревога в Киеве звучала три раза, общей продолжительностью - четыре часа.

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В ночь на 13 апреля в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 30 ударных дронов, 19 - уничтожено ПВО.

"Работа по уничтожению вражеских дронов продолжалась также и в других регионах по маршрутам следования. Пострадавшие и разрушения в результате российских воздушных атак в пределах Киева не допущены", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 13 апреля взрывы прогремели также и в Одессе.