Весна возвращается: синоптики рассказали, когда в Украину придет тепло

Погода в Украине постепенно налаживается: во второй половине апреля ожидается потепление, но возможны кратковременные дожди и заморозки. / © ТСН

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С воскресенья, 13 апреля, в Украине ожидается потепление, хотя качели погоды еще будут продолжаться.

Подробности в материале TCH.ua.

По словам метеоролога Игоря Кибальчича, существенные осадки минуют только западные и юго-западные области. Ветер северо-западный, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет сохраняться на уровне 0…–5 °С, днем прогреется до +2…+7 °С, в Прикарпатье и местами на юге – до +12 °С.

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Синоптик также отметил, что атмосферная ситуация в Европе меняется: на севере будет формироваться антициклон, который в середине апреля ослабнет, а над Средиземноморьем сохранится пониженное давление.

Прогнозируемо, что больше дождей будет в Южной Европе и Турции, с грозами и градом, а в северных регионах Европы – осадков будет меньше. В целом температурный фон по Европе будет выше нормы, особенно в восточной и северо-восточной частях.

Что касается Украины, то количество осадков в апреле будет соответствовать климатической норме, а на Левобережье может превысить ее на 20-50%.

Кроме того, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что настоящее тепло придет только в конце апреля. Май также начнется с холодов, но к середине месяца температура повысится. Ожидаются кратковременные дожди, а в конце мая снова вернется умеренное тепло.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАКОНЕЦ! НА УКРАИНУ СУНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ! Где и когда будет тепло?

Напомним, синоптикиня назвала дату, когда в Украину вернется весна.