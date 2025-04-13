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Астрологический прогноз на 13 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день всеобщей гармонии, когда необходимо проводить время в тишине и покое, сосредоточившись на своих духовных проблемах.
Символ дня: Голубь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не опасны, но, чтобы они не переросли в серьезные, нужно сразу же обратиться за медицинской помощью.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса в любом его виде, заменив его рыбой и грибами.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться
Дачные работы дня: можно заниматься подготовкой к садово-огородным работам.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу воды.
Сны дня: тревожные сны будут свидетельствовать о внутреннем – душевном – напряжении.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и – особенно! – агрессивными людьми.
Цитата дня: «Вещи бывают добром и злом только в отношении Добром мы называем то, что способно удовольствия и страдания. Добром мы называем то, что способно вызвать или увеличить наше удовольствие. Злом называем то, что способно причинить нам или увеличить какое-либо страдание» (Джон Локк).
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