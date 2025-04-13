Астрологический прогноз на 13 апреля

Голубь / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день всеобщей гармонии, когда необходимо проводить время в тишине и покое, сосредоточившись на своих духовных проблемах.

Символ дня: Голубь.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не опасны, но, чтобы они не переросли в серьезные, нужно сразу же обратиться за медицинской помощью.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса в любом его виде, заменив его рыбой и грибами.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться

Дачные работы дня: можно заниматься подготовкой к садово-огородным работам.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу воды.

Сны дня: тревожные сны будут свидетельствовать о внутреннем – душевном – напряжении.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и – особенно! – агрессивными людьми.

Цитата дня: «Вещи бывают добром и злом только в отношении Добром мы называем то, что способно удовольствия и страдания. Добром мы называем то, что способно вызвать или увеличить наше удовольствие. Злом называем то, что способно причинить нам или увеличить какое-либо страдание» (Джон Локк).

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