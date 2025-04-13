Астрологічний прогноз на 13 квітня

Голуб / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день загальної гармонії, коли необхідно проводити час у тиші та спокої, зосередившись на своїх духовних проблемах.

Символ дня: голуб.

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Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: смарагд, турмалін, чароїт.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не є небезпечними, але щоб вони не переросли в серйозні, потрібно одразу ж звернутися по медичну допомогу.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса в будь-якому його вигляді, замінивши його рибою і грибами.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна займатися підготовкою до садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, які використовують магічну силу води.

Сни дня: тривожні сни свідчитимуть про внутрішню — душевну — напруженість.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними та — особливо! — агресивними людьми.

Цитата дня: «Речі бувають добром і злом лише стосовно задоволеності та страждання. Добром ми називаємо те, що здатне викликати або збільшити наше задоволення. Злом ми називаємо те, що здатне заподіяти нам або збільшити наше страждання» (Джон Лок).

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