Совсем без масла: как пожарить картофель, чтобы он был полезен для здоровья

Все мы хорошо знаем, что жирная пища вредна для здоровья. Но иногда так хочется полакомиться вкусным жареным картофелем. Что делать? Приготовьте ее без растительного масла.

По вкусу такое блюдо практически ничем не отличается от того, которое готовят с использованием масла. А еще она получается ароматной и очень нежной. Дополнительным плюсом можно назвать то, что готовить жареный картофель по этому методу достаточно быстро.

Как не вредно пожарить картошку: вариант без растительного масла

Для начала следует тщательно вымыть и очистить картофель, порезать его на небольшие кусочки. Важно пытаться делать их примерно одинакового размера. Это поможет обеспечить равномерную прожарку овощей со всех сторон и придаст блюду аппетитный вид.

Теперь необходимо взять сковороду и поставить ее на средний огонь. Хорошо прогрейте поверхность посуды. При этом может подойти даже сковорода без антипригарного покрытия.

Основной секрет жарки картофеля без растительного масла заключается в том, что, когда вы высыпали картофель на сухую сковородку, нужно добавить примерно 50-70 мл воды и закрыть крышкой. Благодаря паре овощ станет мягким и быстро приготовится даже без растительного масла. При этом картофель не прилипнет к посуде.

Приблизительно через 10 минут картофель станет достаточно мягким. Вода при этом должна почти полностью улетучиться. Теперь можно добавить свежую зелень, зеленый лук, любимые специи, чтобы подчеркнуть вкус блюда. Снимите крышку и продолжайте жарить картофель еще 7-10 минут, пока не появится вкусная золотистая корочка.

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