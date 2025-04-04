- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 3 мин
Как правильно гладить штаны: полезные советы
Идеально отглаженные брюки – это не только элемент классического стиля, но и признак заботы о собственном образе.
Даже во времена офисного кэжуала и джинсовой свободы, хорошо выглаженные брюки иногда нужны: для собеседования, деловой встречи или просто почувствовать себя собранной и уверенной. А для того, чтобы утюжка не стала лотереей, стоит знать несколько простых, но эффективных лайфхаков, которые помогут сделать процесс легким, а результат безупречным. А что именно и как нужно делать, рассказало издание Real Simple.
Что вам понадобится
Утюг с функцией подачи пара
Гладильная доска (или ровная поверхность с плотной тканью сверху)
Спрей с водой (необязательно)
Брюки (чистые и сухие)
Бутылочка с дистиллированной водой (для утюгов, чувствительных к накипи)
Тряпка из натуральной ткани (для деликатных тканей)
Как правильно гладить штаны
Перед началом обязательно просмотрите ярлычок на внутренней стороне брюк. Он укажет допустимую температуру глажения. Например:
Хлопок — средняя или высокая температура
Лен — высокая, с паром
Шерсть — средняя температура с обязательной тканью-прокладкой
Полиэстер или вискоза — только на низких температурах
Выверните штаны наизнанку и начните с карманов
Этот шаг часто игнорируют, но зря. Невыглаженные карманы могут вызвать неровности извне. Легкими движениями прогладьте карманы и выровняйте ткань.
Прогладьте пояс
Наденьте верхнюю часть брюк на узкий конец гладильной доски так, чтобы молния и пуговица свисали вниз. Гладьте пояс по кругу, поворачивая штаны вокруг доски.
Брюки — сначала внутренняя сторона
Сложите штаны вдоль по шву, чтобы они были ровно симметричными. Положите одну штанину на доску. Сначала прогладьте ее внутреннюю сторону, начните снизу и продвигайтесь вверх. Повторите с другой.
Глажка внешней стороны штанин
Теперь переверните штаны и погладьте внешнюю сторону. Для тканей, склонных к блеску (например шерсть или полиэстер), обязательно используйте тканевую прокладку — например, хлопчатобумажную салфетку.
Сделайте стрелки: элегантность в деталях
Для классических штанов стрелки — это признак стиля. Чтобы правильно их сделать:
Сложите штаны так, чтобы внутренние швы точно совпали.
Определите линию изгиба от нижнего края до пояса.
Пройдитесь утюгом вдоль этой линии или подержите утюг с паром на несколько сантиметров над тканью, если боитесь оставить блеск.
Зафиксируйте результат, обработав стрелки паром или специальным спреем для глажения.
Советы:
Гладьте штаны, когда они еще немного влажные — это поможет избежать пересушивания и сделает утюжку быстрее.
Не нажимайте слишком сильно на утюг, особенно на синтетических тканях — это может оставить следы.
Всегда начинайте с более низких температур и постепенно увеличивайте их при необходимости.
Если под рукой нет утюга
Есть несколько быстрых способов убрать складки:
Сушилка и влажное полотенце: положите штаны и полотенце в барабан и включите на 10 мин.
Пара в ванной: повесьте брюки в ванной, когда принимаете горячий душ.
Паровой отпариватель — отличная альтернатива для деликатного разглаживания тканей.
Глажка брюк — это не только бытовая необходимость, но и своеобразный акт заботы о себе. Ведь одежда, которая хорошо сидит и выглядит безупречно, придает уверенности и настроению. Отглаженные стрелки, гладкая ткань и блестящий силуэт — и вы уже не просто идете по делам, а словно отправляетесь на модный подиум обыденности.