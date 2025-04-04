Как правильно гладить штаны: полезные советы

Как правильно гладить штаны / © Getty Images

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Даже во времена офисного кэжуала и джинсовой свободы, хорошо выглаженные брюки иногда нужны: для собеседования, деловой встречи или просто почувствовать себя собранной и уверенной. А для того, чтобы утюжка не стала лотереей, стоит знать несколько простых, но эффективных лайфхаков, которые помогут сделать процесс легким, а результат безупречным. А что именно и как нужно делать, рассказало издание Real Simple.

Что вам понадобится

Утюг с функцией подачи пара

Гладильная доска (или ровная поверхность с плотной тканью сверху)

Спрей с водой (необязательно)

Брюки (чистые и сухие)

Бутылочка с дистиллированной водой (для утюгов, чувствительных к накипи)

Тряпка из натуральной ткани (для деликатных тканей)

Как правильно гладить штаны

Перед началом обязательно просмотрите ярлычок на внутренней стороне брюк. Он укажет допустимую температуру глажения. Например:

Хлопок — средняя или высокая температура

Лен — высокая, с паром

Шерсть — средняя температура с обязательной тканью-прокладкой

Полиэстер или вискоза — только на низких температурах

Выверните штаны наизнанку и начните с карманов

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Этот шаг часто игнорируют, но зря. Невыглаженные карманы могут вызвать неровности извне. Легкими движениями прогладьте карманы и выровняйте ткань.

Прогладьте пояс

Наденьте верхнюю часть брюк на узкий конец гладильной доски так, чтобы молния и пуговица свисали вниз. Гладьте пояс по кругу, поворачивая штаны вокруг доски.

Брюки — сначала внутренняя сторона

Сложите штаны вдоль по шву, чтобы они были ровно симметричными. Положите одну штанину на доску. Сначала прогладьте ее внутреннюю сторону, начните снизу и продвигайтесь вверх. Повторите с другой.

Глажка внешней стороны штанин

Теперь переверните штаны и погладьте внешнюю сторону. Для тканей, склонных к блеску (например шерсть или полиэстер), обязательно используйте тканевую прокладку — например, хлопчатобумажную салфетку.

Сделайте стрелки: элегантность в деталях

Для классических штанов стрелки — это признак стиля. Чтобы правильно их сделать:

Сложите штаны так, чтобы внутренние швы точно совпали. Определите линию изгиба от нижнего края до пояса. Пройдитесь утюгом вдоль этой линии или подержите утюг с паром на несколько сантиметров над тканью, если боитесь оставить блеск. Зафиксируйте результат, обработав стрелки паром или специальным спреем для глажения.

Советы:

Гладьте штаны, когда они еще немного влажные — это поможет избежать пересушивания и сделает утюжку быстрее.

Не нажимайте слишком сильно на утюг, особенно на синтетических тканях — это может оставить следы.

Всегда начинайте с более низких температур и постепенно увеличивайте их при необходимости.

Если под рукой нет утюга

Есть несколько быстрых способов убрать складки:

Сушилка и влажное полотенце: положите штаны и полотенце в барабан и включите на 10 мин.

Пара в ванной: повесьте брюки в ванной, когда принимаете горячий душ.

Паровой отпариватель — отличная альтернатива для деликатного разглаживания тканей.

Глажка брюк — это не только бытовая необходимость, но и своеобразный акт заботы о себе. Ведь одежда, которая хорошо сидит и выглядит безупречно, придает уверенности и настроению. Отглаженные стрелки, гладкая ткань и блестящий силуэт — и вы уже не просто идете по делам, а словно отправляетесь на модный подиум обыденности.