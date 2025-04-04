ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
117
Время на прочтение
3 мин

Как правильно гладить штаны: полезные советы

Идеально отглаженные брюки – это не только элемент классического стиля, но и признак заботы о собственном образе.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как правильно гладить штаны

Как правильно гладить штаны / © Getty Images

Даже во времена офисного кэжуала и джинсовой свободы, хорошо выглаженные брюки иногда нужны: для собеседования, деловой встречи или просто почувствовать себя собранной и уверенной. А для того, чтобы утюжка не стала лотереей, стоит знать несколько простых, но эффективных лайфхаков, которые помогут сделать процесс легким, а результат безупречным. А что именно и как нужно делать, рассказало издание Real Simple.

Что вам понадобится

  • Утюг с функцией подачи пара

  • Гладильная доска (или ровная поверхность с плотной тканью сверху)

  • Спрей с водой (необязательно)

  • Брюки (чистые и сухие)

  • Бутылочка с дистиллированной водой (для утюгов, чувствительных к накипи)

  • Тряпка из натуральной ткани (для деликатных тканей)

Как правильно гладить штаны

Перед началом обязательно просмотрите ярлычок на внутренней стороне брюк. Он укажет допустимую температуру глажения. Например:

  • Хлопок — средняя или высокая температура

  • Лен — высокая, с паром

  • Шерсть — средняя температура с обязательной тканью-прокладкой

  • Полиэстер или вискоза — только на низких температурах

Выверните штаны наизнанку и начните с карманов

Этот шаг часто игнорируют, но зря. Невыглаженные карманы могут вызвать неровности извне. Легкими движениями прогладьте карманы и выровняйте ткань.

Прогладьте пояс

Наденьте верхнюю часть брюк на узкий конец гладильной доски так, чтобы молния и пуговица свисали вниз. Гладьте пояс по кругу, поворачивая штаны вокруг доски.

Брюки — сначала внутренняя сторона

Сложите штаны вдоль по шву, чтобы они были ровно симметричными. Положите одну штанину на доску. Сначала прогладьте ее внутреннюю сторону, начните снизу и продвигайтесь вверх. Повторите с другой.

Глажка внешней стороны штанин

Теперь переверните штаны и погладьте внешнюю сторону. Для тканей, склонных к блеску (например шерсть или полиэстер), обязательно используйте тканевую прокладку — например, хлопчатобумажную салфетку.

Сделайте стрелки: элегантность в деталях

Для классических штанов стрелки — это признак стиля. Чтобы правильно их сделать:

  1. Сложите штаны так, чтобы внутренние швы точно совпали.

  2. Определите линию изгиба от нижнего края до пояса.

  3. Пройдитесь утюгом вдоль этой линии или подержите утюг с паром на несколько сантиметров над тканью, если боитесь оставить блеск.

  4. Зафиксируйте результат, обработав стрелки паром или специальным спреем для глажения.

Советы:

  • Гладьте штаны, когда они еще немного влажные — это поможет избежать пересушивания и сделает утюжку быстрее.

  • Не нажимайте слишком сильно на утюг, особенно на синтетических тканях — это может оставить следы.

  • Всегда начинайте с более низких температур и постепенно увеличивайте их при необходимости.

Если под рукой нет утюга

Есть несколько быстрых способов убрать складки:

  • Сушилка и влажное полотенце: положите штаны и полотенце в барабан и включите на 10 мин.

  • Пара в ванной: повесьте брюки в ванной, когда принимаете горячий душ.

  • Паровой отпариватель — отличная альтернатива для деликатного разглаживания тканей.

Глажка брюк — это не только бытовая необходимость, но и своеобразный акт заботы о себе. Ведь одежда, которая хорошо сидит и выглядит безупречно, придает уверенности и настроению. Отглаженные стрелки, гладкая ткань и блестящий силуэт — и вы уже не просто идете по делам, а словно отправляетесь на модный подиум обыденности.

Дата публикации
Количество просмотров
117
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie