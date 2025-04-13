Весна повертається: синоптики розповіли, коли в Україну прийде тепло

Погода в Україні поступово налагоджується: у другій половині квітня очікується потепління, але можливі короткочасні дощі та заморозки / © ТСН

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З неділі, 13 квітня, в Україні очікується потепління, хоча погодні гойдалки ще триватимуть.

Усі подробиці в матеріалі TCH.ua.

За словами метеоролога Ігора Кібальчича, істотні опади оминуть лише західні та південно-західні області. Вітер північно-західний, швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі зберігатиметься на рівні 0…–5 °С, удень прогріється до +2…+7 °С, на Прикарпатті та місцями на півдні – до +12 °С.

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Синоптик також зазначив, що атмосферна ситуація в Європі змінюється: на півночі формуватиметься антициклон, який у середині квітня ослабне, а над Середземномор’ям – збережеться понижений тиск.

Прогнозовано, що найбільше дощів буде у Південній Європі та Туреччині, з грозами і градом, а в північних регіонах Європи – опадів буде менше. Загалом температурний фон по Європі буде вищим за норму, особливо у східній та північно-східній частинах.

Щодо України, то кількість опадів у квітні відповідатиме кліматичній нормі, а на Лівобережжі може перевищити її на 20–50 %.

Крім того, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що справжнє тепло прийде лише в кінці квітня. Травень також почнеться з холодів, але до середини місяця температура підвищиться. Очікуються короткочасні дощі, а в кінці травня знову повернеться помірне тепло.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАРЕШТІ! НА УКРАЇНУ СУНЕ ПОТЕПЛІННЯ! Де й коли буде тепло?

Нагадаємо, синоптикиня назвала дату, коли до України повернеться весна.