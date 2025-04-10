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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
246
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Коли до України повернеться весна: синотикиня назвала дату

Наступний тиждень буде кращий.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Білка.

Білка. / © Pexels

В Україні щонайменше до суботи, 12 квітня, утримується повітряна маса арктичного походження.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі “NV”.

“Цей тиждень у нас дійсно холодний. Зате потім — довгоочікуване тепло. Починаючи від суботи, 12 квітня, температура поповзе догори”, - наголосила вона.

Наступний тиждень буде кращий і тепліший, обіцяє Птуха. Вона прогнозує надходження теплої повітряної маси.

“Від 13 квітня переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тобто мінімальна ймовірність якихось опадів. Переважатиме спокійна погода”, - говорить експертка.

Наразі, з її слів, є підстави очікувати класичну весняну погоду і на Великдень. Хоча для детальних прогнозів на свято зарано, зауважує синоптикиня, та особливих синоптичних сюрпризів бути не повинно.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, чи потеплішає в Україні у Вербну неділю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
246
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