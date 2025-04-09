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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
356
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1 хв

Чи можна садити город на Вербному тижні: що каже священник

Перш за все, слід орієнтуватися на погоду.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Садіння картоплі.

Садіння картоплі. / © pixabay.com

Священник Олексій Філюк наголошує, що гріха в роботі немає. Садити картоплю чи іншу городину на Вербному тижні можна.

Про це він розповів на своїй сторінці у Tik-Tok.

"Звичайно, не на Великдень (мається на увазі садити город — Ред.). Не в неділю. Неділя — Божий день. У неділю відпочиваємо", — наголошує священник.

З його слів, перш за все треба орієнтуватися на погоду та як приклад навів сніг та заморозки, які зараз прийшли до України.

Нагадаємо, раніше Олексій Філюк розповідав про те, чи гріх економити на своїй дружині. З його слів, відповідь на це запитання є у посланні Апостола Павла. 

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