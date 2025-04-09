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В США назвали "програшем" запровадження Китаєм 84% тарифів
У Трампа відреагували на підвищення Китаєм мит для США.
Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав «програшем» запровадження Китаєм 84% тарифів на американські товари.
Про це Бессент сказав в ефірі Fox News.
Міністр звинуватив Китай у порушенні міжнародних торговельних правил.
«Ця ескалація є програшною для них, у них є деякі дуже розумні економісти, академіки, технократи в їхній бюрократії, і вони скажуть керівництву, що ми не маємо тут переваги. Вони є профіцитною країною, їхній експорт до США вп’ятеро перевищує наш експорт до Китаю. Тому вони можуть підвищити свої тарифи. Але що з цього», — сказав Бессент.
Міністр фінансів США заявив, що КНР не погоджується на перемовини і не дотримується міжнародних торговельних правил.
Він назвав прикрими дії КНР.
«Китайці насправді не хочуть приїжджати і вести переговори, тому що вони є найгіршими порушниками в міжнародній торговій системі. У них найбільш незбалансована економіка в історії сучасного світу», — сказав Бессент.
Тим часом США повертають екстрену продовольчу допомогу для кількох країн. У Трампа скасовують частину скорочень зовнішньої допомоги.
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