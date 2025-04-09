У Зеленського розповіли про новий наступ РФ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк / © Associated Press

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Росія в межах нового наступу на Харківську і Сумську області хоче реалізувати накопичений ресурс. Йдеться про живу силу і БпЛА.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк прокоментував новий наступ РФ, зазначивши, що Москва не хоче жодного перемир’я з Україною. Практично все, що в неї є, країна-агресор інвестує у війну. Зокрема, вона «купує» солдатів і відправляє їх на війну.

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На думку радника керівника ОП, люди, які заробляють на вбивствах 2,5-10 тисяч доларів, не зможуть повернутися до своїх будинків, оскільки там вони вже ніколи не отримають таких зарплат.

«Їм вигідно продовжувати війну. Тому в мене немає сумнівів, що Росія буде реалізовувати цей накопичений ресурс. Знову ж таки, який? Зрозуміло, що мілітарності того типу, яка була на початку вторгнення, мається на увазі бронетехніки, авіації та РСЗВ — немає в такій кількості. Але живої сили і відповідних інструментів у них достатньо. Дронів у них достатньо», — додав він.

Тому Подоляк вважає, що Росія продовжуватиме ескалацію і накопичуватиме сили та засоби на тих чи інших напрямках. Також РФ продовжить використовувати Білорусь як плацдарм.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що РФ відновила наступ на важливій ділянці фронту. Військовий надав деталі. Росіяни відновили наступальні дії з напрямку окупованого Селидового.

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