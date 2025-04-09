ДТЕК вже розпочав підготовку ТЕС до наступної зими

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Про це під час пресбрифінгу в Міністерстві енергетики заявив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

За його словами, лише минулого року теплоелектростанції компанії пережили 10 масованих атак, які призвели до катастрофічних руйнувань обладнання та інфраструктури.

«Обстрілами було пошкоджено або зруйновано 90% генеруючих потужностей ДТЕК Енерго», – наголосив Фоменко.

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Попри це, енергетики змогли оперативно відновити понад половину втрачених потужностей напередодні зими. Однак нові удари в листопаді-грудні 2024 року знову пошкодили вже відновлене обладнання.

«Попри безпрецедентні виклики ми зробили все можливе для підготовки та надійного проходження цього опалювального сезону. Загалом до ліквідації наслідків масованих атак і відновлювальних робіт минулого року були залучені майже 4000 енергетиків та ремонтників компанії.. Завдяки злагодженій роботі ми вже пройшли три важкі зими, але не варто очікувати, що наступна буде простою. Тому працюємо над підготовкою до неї вже зараз. Треба розуміти, що масштаби руйнувань від обстрілів досі залишаються колосальними. Тому відновлення буде тривати і увесь поточний рік, і згодом», – зазначив гендиректор.

Він також наголосив, що головною рушійною силою енергетичної системи залишаються люди, які попри небезпеку рятували обладнання та повертали світло українцям.

Нагадаємо, у 2024 році росія здійснила 13 масованих атак на українську енергетику, загалом ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова були атаковані 205 разів з початку повномасштабного вторгнення. Минулого року компанія інвестувала 3,6 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій та ще 7,5 млрд грн — в український вуглевидобуток.