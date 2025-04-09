У Зеленского рассказали о новом наступлении РФ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк / © Associated Press

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Россия в рамках нового наступления в Харьковскую и Сумскую области хочет реализовать накопленный ресурс. Речь идет о живой силе и БПЛА.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк прокомментировал новое наступление РФ, отметив, что Москва не хочет перемирия с Украиной. Практически все, что у нее есть, страна-агрессор инвестирует в войну. В частности, она покупает солдат и отправляет их на войну.

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По мнению советника руководителя ОП, люди, зарабатывающие на убийствах 2,5-10 тысяч долларов, не смогут вернуться в свои дома, поскольку там они уже никогда не получат таких зарплат.

«Им выгодно продолжать войну. Потому у меня нет сомнений, что Россия будет реализовывать этот накопленный ресурс. Опять же, какой? Понятно, что милитарность того типа, которая была в начале вторжения, подразумевается бронетехники, авиации и РСЗО — нет в таком количестве. Но живой силы и инструментов у них достаточно. Дронов у них достаточно», — добавил он.

Поэтому Подоляк считает, что Россия будет продолжать эскалацию и накапливать силы и средства в тех или иных направлениях. Также РФ продолжит использовать Беларусь в качестве плацдарма.

Напомним, ранее речь шла о том, что РФ возобновила наступление на важном участке фронта. Военный предоставил детали. Россияне возобновили наступательные действия по направлению оккупированного Селидового.

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