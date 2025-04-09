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Путин боится повторения 1990-х: почему диктатора пугает этот сценарий
По словам эксперта, диктатор сталкивается с трудностями, которые могут вернуть страну в ситуацию 90-х годов и угрожать его правлению.
Российский диктатор Путин на фоне возникающих в РФ экономических проблем боится возвращения к хаосу 1990-х годов.
Такое мнение в эфире«Киев 24» высказал Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России.
«Мы получаем аналогию 1990-х годов. То, чего опасается Путин. Это миф, из которого он вырос и то, что может вернуться», — говорит эксперт.
По его мнению, нарастающая экономическая нестабильность на фоне войны и низких цен на нефть является одной из главных угроз для РФ. Путин, во время правления которого были высокие цены на нефть в мире, использовал это для относительного роста экономики. Отсюда возник миф об успешности России, подчеркивает Шульга.
Теперь диктатор сталкивается с трудностями, которые могут вернуть страну в ситуацию 90-х годов и угрожать его правлению. Речь идет о войне, экономическом спаде, снижении покупательной способности россиян, росте цен, которые вызывают значительные социальные и политические риски для путинского режима.
«Это возвращает Путина к хаосу 1990-х», — подытожил Александр Шульга.
Ранее дипломат рассказал о планах Путина по Украине и Европе.