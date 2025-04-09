ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
532
Время на прочтение
1 мин

В США назвали "проигрышем" введение Китаем 84% тарифов

У Трампа отреагировали на повышение Китаем пошлин для США.

Автор публикации
Юлия Абрамова Юлия Абрамова
В США назвали "проигрышем" введение Китаем 84% тарифов

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент / © Associated Press

Министр финансов США Скотт Бессент назвал «проигрышем» введение Китаем 84% тарифов на американские товары.

Об этом Бессент сказал в эфире Fox News.

Министр обвинил Китай в нарушении международных торговых правил.

«Эта эскалация проигрышна для них, у них есть некоторые очень умные экономисты, академики, технократы в их бюрократии, и они скажут руководству, что у нас нет преимущества. Они являются профицитной страной, их экспорт в США в пять раз превышает наш экспорт в Китай. Потому они могут повысить свои тарифы. Но что из этого», — сказал Бессент.

Министр финансов США заявил, что КНР не соглашается на переговоры и не соблюдает международные торговые правила.

Он назвал досадными действия КНР.

«Китайцы на самом деле не хотят приезжать и вести переговоры, потому что они являются наибольшими нарушителями в международной торговой системе. У них наиболее несбалансированная экономика в истории современного мира», — сказал Бессент.

Между тем, США возвращают экстренную продовольственную помощь для нескольких стран. У Трампа отменяют часть сокращений внешней помощи.

Читайте также

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
532
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie