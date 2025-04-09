В США назвали "проигрышем" введение Китаем 84% тарифов

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент / © Associated Press

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Министр финансов США Скотт Бессент назвал «проигрышем» введение Китаем 84% тарифов на американские товары.

Об этом Бессент сказал в эфире Fox News.

Министр обвинил Китай в нарушении международных торговых правил.

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«Эта эскалация проигрышна для них, у них есть некоторые очень умные экономисты, академики, технократы в их бюрократии, и они скажут руководству, что у нас нет преимущества. Они являются профицитной страной, их экспорт в США в пять раз превышает наш экспорт в Китай. Потому они могут повысить свои тарифы. Но что из этого», — сказал Бессент.

Министр финансов США заявил, что КНР не соглашается на переговоры и не соблюдает международные торговые правила.

Он назвал досадными действия КНР.

«Китайцы на самом деле не хотят приезжать и вести переговоры, потому что они являются наибольшими нарушителями в международной торговой системе. У них наиболее несбалансированная экономика в истории современного мира», — сказал Бессент.

Между тем, США возвращают экстренную продовольственную помощь для нескольких стран. У Трампа отменяют часть сокращений внешней помощи.

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