ЕС не будет продолжать "торговый безвиз" с Украиной — Politico

Евросоюз отменит торговый безвиз для Украины / © ТСН.ua

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В июне этого года Евросоюз прекратит действие антикризисных мер по поддержке украинской экономики из-за полномасштабного вторжения РФ, которое называют «торговым безвизом».

Об этом сообщает Politico со ссылкой на выступление в Европарламенте еврокомиссара по сельскому хозяйству Кристофа Хансена.

«Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет очень четко заявил, что возможности продолжения нет», — заявил он, ссылаясь на позицию стран-членов ЕС.

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Хансен добавил, что Комиссия готовит новую систему тарифных квот, но «не на таком уровне», как сегодняшний неограниченный доступ. В то же время он заверил, что результат будет более благоприятным для Украины, чем возвращение к условиям соглашения о свободной торговле, действовавшем до вторжения.

ЕС приостановил пошлины и квоты весной 2022 года и затем продолжал действие этого режима, хотя некоторые ограничения на объемы импорта, например сахара и птицы, впоследствии были добавлены.

Срок этой меры истекает 5 июня, и она не будет продлена.

Режим беспошлинной торговли для Украины критиковали фермеры таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия, утверждая, что приток дешевой украинской продукции нанес ущерб их сельскохозяйственным рынкам.

Украинские чиновники и фермерские ассоциации предупреждают, что прекращение действия нынешних правил может привести к сокращению экспорта на 3,3 млрд. евро и падению ВВП на 2,5%. Киев надеялся, что Брюссель представит новые предложения, но этого пока не произошло.

В четверг Гансен встретится с министром сельского хозяйства Украины Виталием Ковалем, чтобы обсудить дальнейшие шаги, рассказали чиновники, знакомые с графиком еврокомиссара.

Напомним, Европейский Союз готов вести переговоры с США по отмене пошлин на промышленные товары.