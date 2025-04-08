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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп инициировал отмену пошлин для стран Евросоюза, но есть условие

США готовы отменить пошлины, если ЕС компенсирует дефицит торговли путем покупки энергии.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением к Европейскому Союзу, призвав ЕС купить американские энергоресурсы на сумму $350 миллиардов. В ответ на это США готовы отменить таможенные барьеры на импорт из Европы.

Об этом пишет Politico.

«Президент США считает, что предложение Брюсселя о введении тарифов по принципу „ноль на ноль“ недостаточно, но дает понять, что он открыт к соглашению, если Евросоюз обяжется ликвидировать дефицит в торговле товарами», — отмечает издание.

Сообщается, что Евросоюзу придется взять на себя обязательство закупить американские энергоносители на сумму 350 миллиардов долларов, чтобы получить отсрочку от масштабных пошлин, заявил президент США поздно вечером в понедельник, отвергнув предложение Брюсселя по тарифам «ноль на ноль» на автомобили и промышленные товары.

Комментарии Дональда Трампа на пресс-конференции в Белом доме стали реакцией на заявление президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанное ранее в понедельник. Она сообщила, что ЕС предложил снизить тарифы блока до нуля на автомобили и импортируемые из США промышленные товары при условии, что Трамп ответит взаимностью.

На вопрос журналиста, достаточно ли этого предложения для отказа от пошлин, Трамп ответил: «Нет, не было».

«У нас дефицит с Евросоюзом в $350 миллиардов, и он скоро исчезнет. Один из способов, как это может произойти легко и быстро — если они начнут покупать у нас нашу энергию… Они могут ее купить, и мы за одну неделю снизим дефицит на $350 миллиардов. Они должны купить и взять на себя обязательство приобрести такое же количество энергии», — сказал президент США.

Предложение фон дер Ляйен появилось после того, как Трамп ввел 20% пошлины для ЕС и минимальные 10% — для других партнеров. В ответ на это мировые финансовые рынки потеряли триллионы долларов, а европейские акции показали самое большее падение за день с начала пандемии Covid-19.

Трамп считает, что торговый профицит имеет большое значение, и сравнивает его с отчетом о прибылях и убытках.

Напомним, введение новых пошлин президентом США Дональдом Трампом повлекло за собой экономические потери, в том числе для него самого. Его состояние уменьшилось с $4,7 млрд до $4,2 млрд всего через неделю после объявления политики о пошлинах.

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