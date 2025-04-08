Трамп инициировал отмену пошлин для стран Евросоюза, но есть условие

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп выступил с предложением к Европейскому Союзу, призвав ЕС купить американские энергоресурсы на сумму $350 миллиардов. В ответ на это США готовы отменить таможенные барьеры на импорт из Европы.

Об этом пишет Politico.

«Президент США считает, что предложение Брюсселя о введении тарифов по принципу „ноль на ноль“ недостаточно, но дает понять, что он открыт к соглашению, если Евросоюз обяжется ликвидировать дефицит в торговле товарами», — отмечает издание.

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Сообщается, что Евросоюзу придется взять на себя обязательство закупить американские энергоносители на сумму 350 миллиардов долларов, чтобы получить отсрочку от масштабных пошлин, заявил президент США поздно вечером в понедельник, отвергнув предложение Брюсселя по тарифам «ноль на ноль» на автомобили и промышленные товары.

Комментарии Дональда Трампа на пресс-конференции в Белом доме стали реакцией на заявление президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанное ранее в понедельник. Она сообщила, что ЕС предложил снизить тарифы блока до нуля на автомобили и импортируемые из США промышленные товары при условии, что Трамп ответит взаимностью.

На вопрос журналиста, достаточно ли этого предложения для отказа от пошлин, Трамп ответил: «Нет, не было».

«У нас дефицит с Евросоюзом в $350 миллиардов, и он скоро исчезнет. Один из способов, как это может произойти легко и быстро — если они начнут покупать у нас нашу энергию… Они могут ее купить, и мы за одну неделю снизим дефицит на $350 миллиардов. Они должны купить и взять на себя обязательство приобрести такое же количество энергии», — сказал президент США.

Предложение фон дер Ляйен появилось после того, как Трамп ввел 20% пошлины для ЕС и минимальные 10% — для других партнеров. В ответ на это мировые финансовые рынки потеряли триллионы долларов, а европейские акции показали самое большее падение за день с начала пандемии Covid-19.

Трамп считает, что торговый профицит имеет большое значение, и сравнивает его с отчетом о прибылях и убытках.

Напомним, введение новых пошлин президентом США Дональдом Трампом повлекло за собой экономические потери, в том числе для него самого. Его состояние уменьшилось с $4,7 млрд до $4,2 млрд всего через неделю после объявления политики о пошлинах.