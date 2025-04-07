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Трамп снова давит на Китай: США готовят новые пошлины
Все запланированные встречи с представителями Китая могут быть отменены, если Пекин не пересмотрит свое решение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут дополнительные 50% пошлин на китайские товары, если Пекин не отменит недавно объявленное увеличение тарифов на 34% к уже существующим ограничениям.
Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
Также Трамп предупредил, что все запланированные встречи с представителями Китая могут быть упразднены, если Пекин не пересмотрит свое решение.
“Если Китай до завтра, 8 апреля 2025 года, не отменяет продолжающихся увеличения на 34% над продолжающимися торговыми злоупотреблениями, Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы на Китай в размере 50%, начиная с 9 апреля. Кроме того, все переговоры с Китаем по поводу встреч, которые они спрашивают, будут — запрашиваются”, – будут.
Напомним, Трамп ввел пошлину на весь импорт в США для всех стран мира. В частности, он обнародовал дополнительные 34% пошлин на все китайские товары, импортируемые в США, в дополнение к 20% пошлин, введенных ранее.