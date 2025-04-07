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Китай прокомментировал последние массированные удары РФ по Украине
Несмотря на последние атаки РФ, Пекин настаивает на диалоге.
Китай считает, что единственный путь для выхода из "украинского кризиса" (так КНР называет войну – Ред.) является диалог и переговоры.
Такой ответ дал представитель МИД КНР на вопрос о позиции Пекина относительно ударов РФ по Украине, в частности, об убийстве детей в Кривом Роге, сообщает "Укринформ".
"Позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательная и четкая", - подчеркнул представитель китайского ведомства.
По его словам, "только диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из кризиса. Вместе с тем Линь Цзянь уклонился от объяснения, каким образом вести "диалог и переговоры" с Кремлем, который не прекращает массированные обстрелы Украины и штурмы позиций украинских защитников на фронте.
Напомним, вечером 4 апреля российские оккупанты баллистической ракетой атаковали детскую площадку в Кривом Роге. Удар унес жизни 20 человек, в том числе девяти детей. Кроме того, 75 человек получили ранения.