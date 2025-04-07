Китай прокомментировал последние массированные удары РФ по Украине

Флаг Китая. / © Reuters

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Китай считает, что единственный путь для выхода из "украинского кризиса" (так КНР называет войну – Ред.) является диалог и переговоры.

Такой ответ дал представитель МИД КНР на вопрос о позиции Пекина относительно ударов РФ по Украине, в частности, об убийстве детей в Кривом Роге, сообщает "Укринформ".

"Позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательная и четкая", - подчеркнул представитель китайского ведомства.

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По его словам, "только диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из кризиса. Вместе с тем Линь Цзянь уклонился от объяснения, каким образом вести "диалог и переговоры" с Кремлем, который не прекращает массированные обстрелы Украины и штурмы позиций украинских защитников на фронте.

Напомним, вечером 4 апреля российские оккупанты баллистической ракетой атаковали детскую площадку в Кривом Роге. Удар унес жизни 20 человек, в том числе девяти детей. Кроме того, 75 человек получили ранения.

Дата публикации 13:46, 07.04.25 Количество просмотров 88 Кривой Рог простился с девятилетним Германом, погибшим во время ракетного удара