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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Китай прокоментував останні масовані удари РФ по Україні

Незважаючи на останні атаки РФ, Пекін наполягає на діалозі.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Прапор Китаю.

Прапор Китаю. / © Reuters

Китай вважає, що єдиний шлях для виходу з "української кризи" (так КНР називає війну - Ред.) є діалог та переговори.

Таку відповідь дав речник МЗС КНР на запитання про позицію Пекіна щодо ударів РФ по Україні, зокрема, про вбивство дітей у Кривому Розі, повідомляє “Укрінформ”.

“Позиція Китаю в питанні “української кризи” послідовна і чітка”, - наголосив представник китайського відомства.

З його слів, “лише діалог і переговори є єдиним життєздатним виходом із “кризи”. Разом з тим Лінь Цзянь ухилився від пояснення, яким чином вести “діалог і переговори” з Кремлем, який не припиняє масованих обстрілів України та штурмів позицій українських захисників на фронті.

Нагадаємо, ввечері 4 квітня російські окупанти балістичною ракетою атакували дитмайданчик у Кривому Розі. Удар забрав життя 20 осіб, зокрема дев’яти дітей. Крім того, 75 людей отримали поранення.

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