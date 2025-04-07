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Китай прокоментував останні масовані удари РФ по Україні
Незважаючи на останні атаки РФ, Пекін наполягає на діалозі.
Китай вважає, що єдиний шлях для виходу з "української кризи" (так КНР називає війну - Ред.) є діалог та переговори.
Таку відповідь дав речник МЗС КНР на запитання про позицію Пекіна щодо ударів РФ по Україні, зокрема, про вбивство дітей у Кривому Розі, повідомляє “Укрінформ”.
“Позиція Китаю в питанні “української кризи” послідовна і чітка”, - наголосив представник китайського відомства.
З його слів, “лише діалог і переговори є єдиним життєздатним виходом із “кризи”. Разом з тим Лінь Цзянь ухилився від пояснення, яким чином вести “діалог і переговори” з Кремлем, який не припиняє масованих обстрілів України та штурмів позицій українських захисників на фронті.
Нагадаємо, ввечері 4 квітня російські окупанти балістичною ракетою атакували дитмайданчик у Кривому Розі. Удар забрав життя 20 осіб, зокрема дев’яти дітей. Крім того, 75 людей отримали поранення.