Армія РФ намагається закріпитися в Басівці на Сумщині: DeepState про загрозу

Армія РФ. / © Associated Press

Реклама

Російська армія продовжує штурмувати село Басівка у Юнаківській громаді, що на Сумщині. Це найбільший населений на кордоні, де є укриття.

Про це розповів “Суспільному” співзасновник аналітично проєкту DeepState Руслан Микула.

З його слів, це село російська армія може використати як опорний пункт для подальших штурмів у напрямку Юнаківки.

Реклама

"Є якісь укриття, є підвали, щось було там накопано, особливо за останні пів року. Це для противника хороший опорний пункт для подальших штурмових дій в напрямку Юнаківки. Тому що в Журавці майже нічого нема. Така ж ситуація у Веселівці. У Новенькому взагалі два підвали на все село було. Там села вже немає, там просто два підвали, де можна сховатися було. Власне тому вони Басівку і штурмують. Там є укриття, є де накопичитися”, - пояснив експерт.

З його слів, Басівка - не дуже стратегічне, село для російської армії. Втім, воно має важливе значення для окупантів.

Російські військові намагаються зайти до село малими штурмовими групами. Зокрема, заїжджають на "баггі" туди.

“Сили оборони завдають ураження і поки там без суттєвих змін. Але ситуація складна, тому що село знищене. Ворог навіть намагався там ще з кордону наступати на Локню, але вісім осіб, які це робили, були знищені", - наголосив Руслан Микула.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в останньому звіті повідомили, що війська РФ просунулися у Сумській та Курській областях. Окупанти зберігають інтенсивність обстрілів прикордонних населених пунктів.

Дата публікації 15:13, 24.03.25 Кількість переглядів 1033 Росіяни атакували Суми і завдали руйнувань