Армия РФ пытается закрепиться в Басовке Сумской области: DeepState об угрозе

Армия РФ. / © Associated Press

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Российская армия продолжает штурмовать село Басовка в Юнаковской общине Сумской области . Это самый большой населенный на границе, где есть укрытие.

Об этом рассказал " Общественному " соучредитель аналитического проекта DeepState Р в слан Микула.

По его словам, это село российская армия может использовать в качестве опорного пункта для дальнейших штурмов в направлении Юнаковки.

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"Есть какие-то укрытия, есть подвалы, что-то было там накопано, особенно за последние полгода. Это для противника хороший опорный пункт для дальнейших штурмовых действий в направлении Юнаковки. Потому что в Журавке почти ничего нет. Такая же ситуация в Веселовке. В Новеньком вообще два подвала на всю деревню было. Там села уже нет, там просто два там. укрытие, где есть накопиться”, - объяснил эксперт.

По его словам, Басовка – не очень стратегическая, деревня для русской армии. Впрочем, оно имеет важное значение для оккупантов.

Российские военные пытаются зайти в деревню малыми штурмовыми группами. В частности, заезжают на багги туда.

"Силы обороны наносят поражение и пока там без существенных изменений. Но ситуация сложная, потому что село уничтожено. Враг даже пытался там еще с границы наступать на Локню, но восемь человек, которые это делали, были уничтожены", - подчеркнул Руслан Микула.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) в последнем отчете сообщили, что войска РФ продвинулись в Сумской и Курской областях. Оккупанты сохраняют интенсивность обстрелов приграничных населенных пунктов.